الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات المصدرين

أعلن وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تشكيل لجنة مختلطة بين دائرته الوزارية ووزارة التجارة وترقية الصادرات ومنظمات أرباب العمل، قصد التكفل بانشغالات المصدرين.

وأوضح فايد خلال ندوة صحفية عقدت في ختام ورشة العمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن هذه اللجنة "ستتكفل بمعالجة كافة الانشغالات والمشاكل التي أثارها المصدرون خلال هذا اللقاء، لاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية".

واعتبر الوزير أن المصدرين يواجهون بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تطور النشاط التصديري، مما يستدعي "بذل المزيد من الجهد" من أجل تكريس الثقة بين الهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.

وأبرز في هذا السياق أهمية التنسيق والحوار بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، منوها بالمقاربة الجديدة التي تتبعها السلطات العمومية القائمة على الخروج من "الاقتصاد الريعي" والتوجه نحو اقتصاد منتج.

يذكر ان الورشة خصصت لطرح انشغالات المصدرين بمشاركة إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والهيئات تحت الوصاية, وإطارات قطاع وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمارك، والضرائب.

كما شارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وممثلو البنوك, وممثلو الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، وكذا رؤساء الجمعيات المهنية، وممثلون عن الشعب المهنية ومؤسسات مصدرة في عديد القطاعات.

وتعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد لقاء مماثل عقدته وزارة التجارة أواخر أكتوبر الفارط حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير خصص لطرح انشغالات المصدرين في هذا المجال.