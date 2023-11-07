البيض: الإطاحة بجماعة أشرار وحجز6 قناطير من الكوابل النحاسية

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة بوعلام بالبيض من الإطاحة بجماعة أشرار متكونة من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 34 سنة، مختصة في سرقة وتهريب الكوابل النحاسية باستعمال مركبة مع حجز أكثر من 06 قناطير منها.

العملية جاءت أثر توقيف شاحنة من نوع دايهاتسو تحميل ترقيم 17، وعند مراقبتها و تفتيشها تبين وجود أكياس مموهة ومخبأة بإحكام في مقدمة الصندوق الخلفي للشاحنة ، حيث بعد تفقدها تم العثور بداخلها على كوابل نحاسية يقدر وزنها بــ603 كلغ .

التحريـــات التي باشرتها الفرقة في القضية مكنت من توقيف اثنان آخران مع حجز مبلغ اكثر من 50 مليون سنتيم، بعد التحقيق معهم بين أن أفراد العصابة يقومون بسرقة الكوابــل و شراء مادة النحاس المسروقة مع تهريبها ونقلها من الصحراء الى المدن الداخلية للمتاجرة فيها.

وقد تم احالة المشتبه فيهم امام نيابة محكمة دائرة بوعلام بالبيض التي أمرت بايداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت.