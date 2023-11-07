استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية يوم الأربعاء

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة نشرت اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية، تكون أحيانا في شكل عواصف، مرفوقة بتطاير الرمال مما يؤدي إلى تقليص الرؤية بشكل كبير، وذلك إلى غاية ظهيرة يوم غد الأربعاء، على مستوى عديد ولايات الوطن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي، والتي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة 16:00 من يوم غد الأربعاء، تخص ولايات كل من البيض وبشار وبني عباس وتيميمون وتندوف وأدرار، حيث سيكون اتجاه الرياح شمالية-شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق أحيانا 80 كلم/سا.