حجز 5 طائرات مسيرة ذات منشأ أجنبي مزودة بكاميرات

حجز أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة تاورة (سوق أهراس) 5 طائرات مسيرة "درون" ذات منشأ أجنبي مزودة بكاميرات، حسبما أفاد به بعد ظهر اليوم الثلاثاء المكلف بالإعلام والاتصال لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي، الرقيب أول مصطفى بوزحزح .

وأوضح ذات المتحدث بأنه تم تجسيد هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ المخطط المسطر من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس لمكافحة التهريب، عقب ورود معلومات لعناصر الكتيبة الإقليمية لذات السلك النظامي بتاورة مفادها "عزم شبكة إجرامية منظمة تمرير ممنوعات من الدولة المجاورة للجهة الشرقية على متن سيارة باتجاه مدينة عنابة مرورا بولاية سوق أهراس".

وأضاف ذات المصدر أنه استغلالا لهذه المعلومات، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف سيارة على متنها شخصان مبرزا أنه بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 5 طائرات مسيرة "درون" ذات منشأ أجنبي مزودة بكاميرات أمامية متحركة وأخرى سفلية ثابتة مخبأة بإحكام بواقي الصدمات الخلفي بالسيارة.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين في القضية أمام نيابة محكمة تاورة عن جنحة "تهريب بضاعة حساسة محظورة حظرا مطلقا"، كما تمت الإشارة إليه.