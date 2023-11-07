عطاف يلتقي ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بمقر سفارة الجزائر ببوخارست، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن اللقاء شكل فرصة للاطمئنان على أحوال المواطنين الجزائريين والاستماع لانشغالاتهم في بلد إقامتهم، وكذا اطلاعهم على نتائج الزيارة التي قام الوزير إلى بوخارست، فضلاً عن آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

و أكد الوزير عطاف على الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للبعد الإنساني في علاقات التعاون والشراكة التي تربط الجزائر بمختلف الدول الصديقة والشريكة، مذكراً في ذات السياق بالتدابير التي أقرها الرئيس تبون والتي تهدف جميعها إلى التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالمهجر والدفاع عن مصالحها.