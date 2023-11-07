توقيف 22 مشتبها فيه في عملية ليلية ببئر مراد رايس

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بعملية ليلية ببئر مراد رايس، تم خلالها تحويل 22 مشتبها فيه في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة، تسعة منهم كانوا محل بحث من قبل الجهات القضائية، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح الأمنية.

وأوضح البيان أن هذه العملية الشرطية واسعة النطاق والرامية إلى "استتباب الأمن و السكينة العامة ببئر مراد رايس"، تم خلالها "مراقبة 75 شخصا، مع تحويل 22 مشتبها فيه في قضايا مختلفة تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة والإخلال بالنظام العام، المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، تسعة منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية".

كما تم، خلال العملية المذكورة، إخضاع "60 مركبة و45 دراجة نارية للمراقبة، يضيف ذات المصدر.

وفي ذات الإطار، تم ضبط وحجز "مخدرات صلبة (قنب هندي، أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، من بينها سيوف وسكاكين من الحجم الكبي، إضافة إلى مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع وكميات من المخدرات الصلبة وكذا مبالغ مالية من عائدات ترويج السموم".