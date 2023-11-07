حماس تشيد بالموقف الجزائري الرسمي والشعبي الداعم للمقاومة

التقى ، اليوم الثلاثاء ، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور "أحمد عبد الهادي"، في مقر السفارة ببيروت

وحسب بيان الحركة ، فقد جرى استعراض لتطورات معركة طوفان الأقصى، حيث قدّم ممثل الحركة شرحاً وافياً حول تطورات معركة طوفان الأقصى، المستمرة لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، مشيراً إلى أن المقاومة تقود المعركة بكل حكمة واقتدار، وهي قادرة على إنزال الهزيمة بالعدو، مؤكدا أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة هي دليل عجزه عن مواجهة المقاومة في الميدان، داعياً إلى ضرورة الضغط لوقف هذا العدوان الاجرامي، الذي أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء وجرح آلاف الجرحى وتدمير البنى التحتية والمباني.

وأشاد "عبد الهادي"، بالموقف الجزائري الرسمي والشعبي الداعم للمقاومة والشعب الفلسطيني، مؤكداً على العلاقة التاريخية والمصيرية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والجزائري.

من جهته، أشاد السفير بلباقي بصمود الشعب الفلسطيني وأداء مقاومته البطولي، مستنكراً المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، واصفاً ما يحدث بأنه جريمة العصر، مؤكداً أن بلاده تبذل كل جهدها لإيقاف هذا العدوان ودعم الشعب الفلسطيني.