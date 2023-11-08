تضمّن العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 70)، نص المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، والمتعلق بالقانون الأساسي للفنان الذي يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان".

جاء في المادة الأولى للفصل الأول لهذا المرسوم الرئاسي أن هذا الأخير يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان"، بحيث يخضع لأحكامه "الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني".