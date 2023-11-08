المتسبب في حرائق أوقاس ببجاية في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أوقاس ببجاية، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة تورط في قضية إضرام النار عمدا بغابة "كاب بأوقاس".

وحسب بيان الأمن، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالحها تفيد بإضرام شخص النار بغابة خلف نفق أوقاس اتجاه مدينة تيشي، وتنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تم معاينة نشوب حريق بالغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 09 من الجهة العلوية.

وباشرت الفرقة المحققة في عملية البحث والتحقيق لمعرفة الفاعل الذي تم توقيفه بالقرب من مكان إضرام النار وبحوزته ولاعتين، المشتبه فيه بعد إخضاعه للتحقيق تبين بأنه هو الفاعل، وسبق له وأن قام بنفس الفعل عدة مرات وجميع الحرائق التي عرفتها منطقة أوقاس منذ الصائفة الماضية هو المتسبب فيها.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوادي غير بجاية.