مستغانم: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الكوكايين

أطاحت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم بشبكة إجرامية متكونة من ستة أشخاص مختصة في ترويج الكوكايين، والمؤثرات العقلية تتراوح أعمارهم بين 20 و62 سنة، من بينهم امرأة، ورجل محل أوامر بالقبض عن قضية المتاجرة بالمخدرات، مع حجز 900غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) و1338 قرصا مهلوسا، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، وعملات أجنبية، من عائدات الترويج.

وجاءت هذه القضية، بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخص بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية قصد ترويجها على مستوى أحد أحياء مدينة مستغانم.

وبعد عملية الترصد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبعد إخضاعه للمراقبة الإدارية والأمنية ضبط بحوزته على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة بــ1199 كبسولة مخبأة بإحكام داخل المركبة مع حجز مبلغ مالي يقارب 50 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيق وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المختصة تم العثور على كمية من الكوكايين قدرت بـــ 900 غ بالإضافة إلى 36 قرصا مهلوسا وميزانا الكترونيا، كما تم حجز 103 قرص مهلوس ومبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية مقدر بــ237 مليون سنتيم و6500 دج و240 أورو ومبلغ 90 دينارا تونسيا بمسكن شريكته البالغة من العمر 62 سنة محل أمر بالقبض عن قضايا مماثلة.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة من تحديد هوية بقية شركائهما وتوقيفهما مع حجز مركبة سياحية أخرى تستعمل في نقل وترويج هذه السموم بالإضافة إلى هواتف نقالة تستعمل في التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا