تيبازة: الإطاحة بشبكة لترويج المؤثرات العقلية

أطاحت فرقة البحث والتدخل بـأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تنشط في عدة ولايات من الوطن، وأوقفت 4 أشخاص من عناصرها وحجزت 4725 قرصا مؤثرا.

وحسب بيان صدر اليوم لمصالح أمن ولاية تيبازة فان العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بنقل أفراد الشبكة لكمية من المؤثرات العقلية لغرض الترويج، ليتم الترصد لهم وتوقيف أحد المشتبه فيهم على متن مركبة سياحية وبعد اقتياده إلى المصلحة و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط 4725 كبسولة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل هيكل السيارة. بالتنسيق الدائم مع النيابة تم تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات الشرقية أين تم توقيف شركائه الثلاثة (03) مع حجز مبلغ مالي مقدر بـ 265000دج من عائدات الترويج وحجز مركبتين سياحيتين كانت تستعملان في العمل الإجرامي.

بعد استيفاء مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، بيعها وعرضها للبيع، والاتجار بها، وتخزينها ،السمسرة فيها، ونقلها بإستعمال مركبة.