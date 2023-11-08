سفارة فلسطين بالجزائر تشكر الرئيس تبون

تقدمت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، بالشكر الجزيل للرئيس عبد المجيد تبون، على مواقفه العظيمة تجاه وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن الشهر.

وثمّنت السفارة، الموقف الأخير للرئيس تبون الذي دعا فيه أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب لما ارتكبته وترتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت السفارة، “دول العالم الحر والمتحضر إلى اتخاذ موقف مشابه انحيازاً إلى الحق الفلسطيني وانحيازاً إلى قيم العدالة والأخلاق والإنسانية”.