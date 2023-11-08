مباشر:استشهاد 39 رضيعا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو بمحاور ونقاط التوغل في غزة

*وسائل إعلام فلسطينية:

اشتباكات ضارية مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

*القسام تستهدف موقعا عسكريا بغلاف غزة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت موقع مارس العسكري في غلاف غزة بقذائف هاون، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار بالمنطقة.

*وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي:

- استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأكسجين.

- 20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الصهيوني وعدم توفر الوقود.

- تعرض مستشفى النصر لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية، مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.

- الكارثة في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره.

*اشتباكات في محيط مستشفى الشفاء والاحتلال يستهدف نازحين منه

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات عنيفة ومستمرة تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال الصهيوني في محيط مستشفى الشفاء وفي محيط مفترق الاتصالات وشارع الشهداء وقرب برج الوحدة في شارع النصر.

في غضون ذلك، استهدف جيش الاحتلال مجموعة من النازحين حاولت الخروج من مستشفى الشفاء بعد القصف الذي تعرض له صباح اليوم.

*القدرة: خروج مجمع الشفاء الطبي من الخدمة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، توقف مجمع الشفاء عن العمل، وخروجه من الخدمة، بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع.

وقال: "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المسيّرات في كل الاتجاهات"، مشيراً إلى توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل، وفقدان مريض في قسم العناية المركزة، ومريض آخر في قسم العناية، مؤكداً أن المرضى في هذين القسمين مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى.

وتابع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، ولا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف وكثافة النيران".

أفادت وزارة الداخلية في غزة، باستهداف طائرات الاحتلال منزلاً مأهولاً يعود لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

*استهداف مبنى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الاحتلال يقصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

*مجمع الشفاء الطبي يخرج تماما من الخدمة

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لقناة الجزيرة:

- مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تماما من الخدمة.

- نحن الآن موجودون داخل المستشفى المحاصر من كل الاتجاهات، وهناك عدد كبير من المسيّرات.

توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل.

- قصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي.

- لا نستطيع التنقل من مبنى إلى آخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف.

- قصف مبنى الجراحة، ولا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع.

- فقدنا حتى الماء والغذاء.

- نسمع صوت النيران والمدفعية وهناك قصف متواصل لمحيط المستشفى واستهداف مباشر.

*وزارة الداخلية في غزة:

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً مأهولاً بالمواطنين يعود لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس

*"سرايا القدس": اشتباكات عنيفة في تل الهوا ومخيم الشاطئ

أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوا ومخيم الشاطئ في غزة، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت "سرايا القدس" استهداف كيسوفيم برشقة صاروخية مركزة.

*"كتائب القسام":

استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غربي مدينة غزة.

*"سرايا القدس":

الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي (إيتان)" وإصابتها إصابة مباشرة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

*"أطباء بلا حدود": مستشفى الشفاء وصل إلى حالة كارثية



قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم السبت، إن الهجمات تكثفت على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المنظمة في بيان على منصة "إكس": "أبلغ طاقمنا في المستشفى عن حالة كارثية في الداخل منذ ساعات قليلة فقط". وتابعت المنظمة: "تحدثنا عبر الهاتف مع الدكتور محمد عبيد، وهو جراح يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في مستشفى الشفاء. سألناه عما يحدث هناك فقال: لا أستطيع ترك المرضى المصابين".

وأردف: "هناك مريض يحتاج إلى عملية جراحية. وهناك مريض نائم بالفعل في قسمنا. لا يمكننا ترك المستشفى، وهؤلاء الأشخاص المرضى في الداخل. كطبيب أديت القسم على أن أساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وكررت المنظمة دعواتها بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.

ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد أبو مغيصب، المسؤول بالمستشفى قوله: "منذ صباح اليوم، توقف العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر".

*وسائل إعلام فلسطينية:

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على تل الزعتر وجباليا شمالي قطاع غزة

* الأعنف منذ بدء التوغل البري.. اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب مخيم الشاطئ، وفي مناطق قريبة من مستشفى الشفاء في غزة

* القمة السعودية ـ الإفريقية تدعو لوقف الحرب على القطاع في بيانها الختامي، حيث أعرب المشاركون في القمة عن "بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، وشددوا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

القناة 12 الصهيونية:

إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى

الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن

* هيئة البث الصهيونية:

محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين بوساطة أمريكية قطرية

المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق الأسرى بوساطة أمريكية قطرية

* المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: عدد الشهداء بلغ 11078 بينهم 4506 الأطفال و3027 امرأة وإصابة 27490 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال

* تحذير من "مجزرة" صهيونية في مستشفى الشفاء في غزة

حذرت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الجمعة، من نية الجيش الصهيوني الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات وحصار صهيوني له.

* المتحدث باسم الجيش الصهيوني: سمح بالإعلان عن مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بينهم 2 ضباط بجروح خطيرة خلال معارك غزة

* منظمة الصحة العالمية: مستشفيان في شمال غزة تعرضا للقصف

* وسائل إعلام صهيونية: نقل 3 إصابات إلى مستشفى "رمبام" في حيفا حيث أُحيل اثنين منهم إلى غرفة العمليات بحالة خطيرة بعد إطلاق صواريخ و قذائف من لبنان تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" في الشمال.

* المقاومة الإسلامية في لبنان:

مجاهدونا نفذوا هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة 3 مسيرات هجومية

المسيرة الأولى استهدفت ثكنة يفتاح قديش (قرية قدس اللبنانية المحتلة)

الطائرتان الأخريان استهدفتا تجمعاً مستحدثاً شرق مستعمرة ‏"حتسودت يوشع" (النبي يوشع اللبنانية المحتلة)

* وسائل إعلام صهيونية: 5 طائرات مسيرة اخترقت الأجواء في الشمال وجرى اعتراض طائرة واحدة والطائرات الباقية سقطت في مناطق مختلفة

*وول ستريت جورنال: أمريكا تشكك بقدرة الكيان الصهيوني بالقضاء على المقاومة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط صهيوني:

- المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد.

- كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب.

-كما نقلت عن مصدر آخر:

- مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة الصهاينة على تحقيق هدفهم بالقضاء على حركة حماس.

-حملة الكيان المحتل قد تلحق ضررا بحركة حماس وبنيتها، لكنها لن تستطيع القضاء على "أيديولوجيتها".

*النتن ياهو: الهجوم ضد حماس يأخذ وقتا أطول مما كنت آمل

قال رئيس الوزراء الصهيوني لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الهجوم الجوي والبري الصهيوني الذي استمر أكثر من شهر ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يستغرق وقتا أطول مما كان يأمل.

*انتشال عشرات الشهداء من مدرسة شمال غزة

انتشلت جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق، في شارع اللبابيدي بحي النصر، شمال مدينة غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طاول المدرسة.

وبحسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفان"، فإن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

*إصابتان في قصف استهدف تل أبيب

قالت وسائل إعلامية صهيونية إن القصف الذي استهدف تل أبيب أدى لإصابة مستوطنين اثنين على الأقل.

*كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غرة، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المدينة.

*كتائب القسام: قصفنا القوات الصهيونية في جحر الديك

أعلنت كتائب القسام استهداف حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى، وقصف القوات الصهيونية في ذات المنطقة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

*يواصل الاحتلال الصهيوني حصار مستشفى النصر للأطفال، وعدد من المستشفيات الأخرى، ويطالب النازحين داخلها بإخلائها.

*دوت صفارات الإنذار في كيبوتس "نيريم" بـ"غلاف غزة"، بحسب ما قال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان.

*قصف مستشفى الشفاء خلف 13 شهيداً

قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة إن القصف الصهيوني الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات بجراح.

*عباس: قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ونتحمل المسؤولية ضمن حل سياسي شامل

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وإنه سيتحمل المسؤولية في إطار حل سياسي شامل.

وأضاف "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه تحت أي مسمى كان".

وحذر عباس "مجددا من تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة أو الضفة أو القدس ونرفض ذلك رفضا قاطعا".

*منظمة الصحة العالمية:

- 20 مستشفى في غزة متوقف عن العمل ومستشفيات أخرى تعمل بشكل جزئي

- زملاء على الأرض يفيدون بأن هناك "عنفاً مكثفاً" حول مستشفى الشفاء

*أكثر من 100 إصابة خطيرة بصفوف الجيش الصهيوني في غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جندي صهيوني أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضافت أن نحو 250 جنديا أصيب خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.

*كتائب القسام تعلن تدمير دبابة صهيونية شمال غرب غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تدمير دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105".

*38 جندياً صهيونيا قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة



أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الجمعة، مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة الليلة الماضية، بما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية إلى 38.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما ومسعف قتالي في الكتيبة 52، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي قتل 354 جندياً وضابطاً صهيونيا.

من جهتها، قالت هيئة البث الصهيونية، الجمعة، إنّ 38 جندياً منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية الصهيونية في غزة في 27 أكتوبر.

*حكومة غزة: العدوان الصهيوني قصف القطاع بـ32 ألف طن من المتفجرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في قطاع غزة بلغت ملياري دولار، فيما قُدّرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار.

ولفت في بيان إلى أنّ "نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طناً لكلّ كيلومتر"، مشيراً إلى أن الدمار في غزة غير مسبوق، وأكثر من 50% من الوحدات السكنية بغزة تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال، في حين هدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية.

*5 شهداء في قصف منزل قرب نادي مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال منزلاً قرب نادي مخيم جباليا، شمال غربي غزة.

*المقاومة تقصف مواقع وبلدات صهيونية والقسام تستهدف قاعدة "رعيم"

أفادت قناة الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، فيما قالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وتُعرف قاعدة "رعيم" باسم "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الصهيونية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة "زيكيم" داخل الكيان الصهيوني.

*الإعلام الحكومي بغزة: ما يجري ضد المستشفيات نتيجة تخاذل المجتمع الدولي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يجري ضد المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وأضاف أن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.

وأمس الخميس قال المصدر ذاته، إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الصهيوني حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.

*هيئة البث الصهيونية: صياغة اتفاق بشأن الرهائن تحتاج أسبوعا على الأقل

نقلت هيئة البث الصهيونية عن مسؤول قوله إن صياغة اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من "الرهائن" في غزة ستستغرق أسبوعا على الأقل.

*حركة الجهاد الإسلامي:

- تصريحات غالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي) حول مستشفى الشفاء تنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى.

- ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه.

- وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم.

- نحمل الكيان مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع.

* 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني على منزل بمخيم جباليا

أسفر قصف صهيوني على منزل سكني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

*اشتباكات عنيفة قرب مجتمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة قرب مجمع أنصار الحكومي غربي مدينة غزة، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات.

*هيئة البث الصهيونية: صياغة اتفاق بشأن الرهائن تحتاج أسبوعا على الأقل

نقلت هيئة البث الصهيونية عن مسؤول قوله إن صياغة اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من "الرهائن" في غزة ستستغرق أسبوعا على الأقل.

*مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة: العدوان الصهيوني قصف محيط المستشفى بـ11 صاروخا

- محيط المستشفى تعرض لقصف بـ11 صاروخا إسرائيليا اليوم.

- المستشفى تعرض لدمار جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي.

- شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه.

- المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

-لن نتخلى عن دورنا وعن معالجة جرحانا.

*المتحدث العسكري للحوثيين:

أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الصهيوني جنوب الأراضي المحتلة

*قصف للاحتلال الصهيوني يستهدف خراج البويضة قضاء مرجعيون جنوب لبنان

*وسائل إعلام فلسطينية:

-اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الحارثية غربي مدينة جنين

-غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

*رئيس الصليب الأحمر الدولي في غزة:

-الأوضاع في مخيمات النازحين المكتظة مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم

-أوقفنا مؤقتاً مرافقة المرضى إلى معبر رفح بعد إطلاق النار في 7 نوفمبر وتم استئناف هذا الأمر

*وزير الخارجية الإيراني: لا مفر من توسيع نطاق الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة، أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا "لا مفر منه".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "ردع الكيان الصهيوني يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه".

* الصحة الفلسطينية: 18 شهيدا في مخيم جنين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم

* مسؤول في البنتاغون للجزيرة: إصابة 3 جنود أمريكيين بشكل طفيف في الهجوم على القرية الخضراء بسوريا أمس الأربعاء

* وزير الدفاع الصهيوني:

لن نوقف القتال حتى نعيد المخطوفين

لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا

بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية

لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس

* حزب الله ينشر فيديو لاستهداف جنود الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

* صواريخ يمنية تصل إلى مدينة إيلات المحتلة

* المتحدث باسم جيش الاحتلال:

إطلاق صاروخ اعتراضي "حيتس" لاعتراض صاروخ باليستي كان يتجه نحو مدينة إيلات.

* القناة 14 العبرية: تبين أن سبب تفعيل الإنذار في "إيلات" بسبب إطلاق صواريخ من اليمن

* سماع دوي 3 انفجارات في ايلات

* متحدث "القسام" أبو عبيدة يعلن مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة جندي أسير في قصف استهدف قطاع غزة

* حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة

نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال.

وقال النونو مساء اليوم الخميس:" المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

* أكثر من 20 غارة إسرائيلية على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

* المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "عين الأسد" بـ3 عمليات وبأسلحة مختلفة أصابت أهدافها

* سرايا القدس تعرض فديدو للاسيرين

سرايا القدس تعرض فيديو لأسيرين لديها وتقول أنها مستعدة للإفراج عنهما لأسباب إنسانية pic.twitter.com/8NB5v8BmPT — Islem (@IslemBenkhelif) November 9, 2023

* الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: مستعدون للإفراج عن أسيرين لأسباب إنسانية

نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام

عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة

شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق

مقاومونا يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال

المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة

نواجه حربا كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه

نعلن استعدادانا الإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب صحية

مستعدون للإفراج عن الفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية

نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة

* الديوان الأميري القطري: أمير قطر يلتقي رئيس دولة الإمارات في أبوظبي ويبحث معه الأوضاع في غزة

* البيت الأبيض:

إسرائيل توافق على هدنة إنسانية بواقع 4 ساعات يوميا شمالي غزة للسماح للمدنيين بالمغادرة

نعتقد أن الهدن الإنسانية التي وافقت عليها إسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح

* وفد من حماس في القاهرة

بيان حركة حماس: وصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الخميس جمهورية مصر العربية

والتقى وفد الحركة السيد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وضم وفد الحركة كلاً من الأخوين خالد مشعل وخليل الحية.

* حزب الله يعلن إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح

* طائرة مسيرة تضرب إيلات

كشف الجيش الصهيوني، الخميس، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وذكر بيان الجيش الصهيوني: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات".

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

ووفقا للقناة 14 الصهيونية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

*قالت مصادر إعلامية أن 7 شهداء ارتقوا عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين أين اندلعت اشتباكات عنيفة.

* قال جيش الاحتلال أن جنيدا قتل في قطاع غزة اليوم لترتفع حصيلة خسائره المعلنة إلى 36 بين ضابط وجندي وهي بكل تأكيد أكبر بكثير.

* قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب حماية المدنيين في غزة، وأضاف أن الوضع في القطاع خطير "ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال"

* مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مستوطنة إيتمار شرق مدينة نابلس، وتمكن من الانسحاب بسلام.

* رويترز عن مصدرين أمنيين: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الحرير الجوية التي تضم قوات أمريكية في شمال العراق

*مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

* المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين، والأونروا لا توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم.

* مصادر لـ"سي أن أن":

مسؤولون أمريكيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها

ذهول لدى بعض المسؤولين الأمريكيين جراء صور متواصلة للقتلى المدنيين الفلسطينيين

تصاعد القلق والغضب في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة

* صفارات الإنذار تدوي في افيفيم وبرعام بالجليل الأعلى تخوفاً من تسلل مسيّرات من لبنان

* غارة جوية صهيونية بين بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان

* العدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة 7 بجراح خطيرة خلال معارك اليوم في غزة

* وصول 15 شهيد لمستشفى الاندونيسي بعد استهداف منزل لعائلة البرعي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

* خسائر جديدة في صفوف العدو:

صحيفة معاريف الصهيونية: مقتل الرقيب نوعم يوسف عبو 20 عاماً من ديمونا، جندي بالكتيبة 931 في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 7107، وجندي من الكتيبة 198، وجندي من الكتيبة 196، بجروح خطيرة في معارك متفرقة اليوم (الأربعاء) شمال قطاع غزة.

* كتائب القسام تبث مقاطع مصورة لاستهداف عدد من الآليات الصهيونية المتوغلة في أطراف غزة وتدميرها كليا أو جزئيا

كتائب القسام تبث مقاطع مصورة لاستهداف عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في أطراف غزة وتدميرها كليا أو جزئيا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/GswD7OjDcI — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2023

* الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور

وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات

نوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو

بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم.

سنعرض خلال الدقائق القادمة جانبا من عظمة مجاهدينا وقتالهم للعدو المتحصن في البنايات واصطياد دباباته وتدميرها، وهذا غيض من فيض مما يفعله وسيفعله مجاهدونا.

ملف الأسرى لا يزال حاضرا، ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد لهذه القضية هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ.

العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم

* انتشال 35 شهيد من تحت أنقاض المنازل التي استهدفها الطيران الحربي بالحزام الناري محيط مسجد الأشقر قبل أيام وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة

*شهداء وجرحى في قصف استهدف عدة منازل في بيت لاهيا

سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في غزة

*قصف صهيوني يدمر مسجد الإخلاص في خان يونس

قالت وسائل إعلامية فلسطينية، إن قصفا صهيونيا دمر مسجد الإخلاص في منطقة السطر الغربي بخان يونس، غداة تدمير مسجدين آخرين في المدينة.

*كتائب القسام: دمرنا دبابتين صهيونيتين جديدتين

أعلنت كتائب عز الدين القسام تدمير دبابتين صهيونيتين جديدتين خلال المعارك في قطاع غزة.

وقالت الكتائب -وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إنها دمرت دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال بيت حانون وأخرى في منطقة التوام.

*وزارة المالية الصهيونية:

ارتفاع عجز ميزانية الكيان الصهيوني في أكتوبر بنسبة 397% على أساس شهري إلى 5.9 مليار دولار

*نقص حاد في الوقود داخل مستشفى القدس بغزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إنّ مستشفى القدس يواجه نقصاً حاداً في الوقود، مؤكداً أنه من المتوقع أن ينفد اليوم.

* كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بصاروخ "كونكورس"

أعلنت كتائب القسام أن قواتها قامت بقصف تجمع لآليات جيش الاحتلال المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

*وسائل إعلام حزب الله:

استهداف موقع البياض الصهيوني مقابل بلدة بليدا ⁧‫جنوبي لبنان

*سرايا القدس:

نقصف "علوميم" وكيبوتس "كفار عزة" برشقة صاروخية مركزة

*كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات صهيونية

- تدمير دبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105.

- تدمير دبابتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105.

- استهداف جنود إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس.

*الاحتلال الصهيوني يقتل طفلا كل 10 دقائق في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الصهيوني يقتل طفلا كل 10 دقائق في القطاع، وأوضح أن 70 بالمائة من شهداء العدوان على غزة هم أطفال ونساء.