مباشر: شهداء عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*قالت مصادر إعلامية أن 7 شهداء ارتقوا عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين أين اندلعت اشتباكات عنيفة.

* قال جيش الاحتلال أن جنيدا قتل في قطاع غزة اليوم لترتفع حصيلة خسائره المعلنة إلى 36 بين ضابط وجندي وهي بكل تأكيد أكبر بكثير.

* قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب حماية المدنيين في غزة، وأضاف أن الوضع في القطاع خطير "ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال"

* مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مستوطنة إيتمار شرق مدينة نابلس، وتمكن من الانسحاب بسلام.

* رويترز عن مصدرين أمنيين: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الحرير الجوية التي تضم قوات أمريكية في شمال العراق

*مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

* المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين، والأونروا لا توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم.

* مصادر لـ"سي أن أن":

مسؤولون أمريكيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها

ذهول لدى بعض المسؤولين الأمريكيين جراء صور متواصلة للقتلى المدنيين الفلسطينيين

تصاعد القلق والغضب في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة

* صفارات الإنذار تدوي في افيفيم وبرعام بالجليل الأعلى تخوفاً من تسلل مسيّرات من لبنان

* غارة جوية صهيونية بين بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان

* العدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة 7 بجراح خطيرة خلال معارك اليوم في غزة

* وصول 15 شهيد لمستشفى الاندونيسي بعد استهداف منزل لعائلة البرعي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

* خسائر جديدة في صفوف العدو:

صحيفة معاريف الصهيونية: مقتل الرقيب نوعم يوسف عبو 20 عاماً من ديمونا، جندي بالكتيبة 931 في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 7107، وجندي من الكتيبة 198، وجندي من الكتيبة 196، بجروح خطيرة في معارك متفرقة اليوم (الأربعاء) شمال قطاع غزة.

* كتائب القسام تبث مقاطع مصورة لاستهداف عدد من الآليات الصهيونية المتوغلة في أطراف غزة وتدميرها كليا أو جزئيا

كتائب القسام تبث مقاطع مصورة لاستهداف عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في أطراف غزة وتدميرها كليا أو جزئيا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/GswD7OjDcI — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2023

* الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور

وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات

نوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو

بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم.

سنعرض خلال الدقائق القادمة جانبا من عظمة مجاهدينا وقتالهم للعدو المتحصن في البنايات واصطياد دباباته وتدميرها، وهذا غيض من فيض مما يفعله وسيفعله مجاهدونا.

ملف الأسرى لا يزال حاضرا، ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد لهذه القضية هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ.

العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم

* انتشال 35 شهيد من تحت أنقاض المنازل التي استهدفها الطيران الحربي بالحزام الناري محيط مسجد الأشقر قبل أيام وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة

*شهداء وجرحى في قصف استهدف عدة منازل في بيت لاهيا

سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في غزة

*قصف صهيوني يدمر مسجد الإخلاص في خان يونس

قالت وسائل إعلامية فلسطينية، إن قصفا صهيونيا دمر مسجد الإخلاص في منطقة السطر الغربي بخان يونس، غداة تدمير مسجدين آخرين في المدينة.

*كتائب القسام: دمرنا دبابتين صهيونيتين جديدتين

أعلنت كتائب عز الدين القسام تدمير دبابتين صهيونيتين جديدتين خلال المعارك في قطاع غزة.

وقالت الكتائب -وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إنها دمرت دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال بيت حانون وأخرى في منطقة التوام.

*وزارة المالية الصهيونية:

ارتفاع عجز ميزانية الكيان الصهيوني في أكتوبر بنسبة 397% على أساس شهري إلى 5.9 مليار دولار

*نقص حاد في الوقود داخل مستشفى القدس بغزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إنّ مستشفى القدس يواجه نقصاً حاداً في الوقود، مؤكداً أنه من المتوقع أن ينفد اليوم.

* كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بصاروخ "كونكورس"

أعلنت كتائب القسام أن قواتها قامت بقصف تجمع لآليات جيش الاحتلال المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

*وسائل إعلام حزب الله:

استهداف موقع البياض الصهيوني مقابل بلدة بليدا ⁧‫جنوبي لبنان

*سرايا القدس:

نقصف "علوميم" وكيبوتس "كفار عزة" برشقة صاروخية مركزة

*كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات صهيونية

- تدمير دبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105.

- تدمير دبابتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105.

- استهداف جنود إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس.

*الاحتلال الصهيوني يقتل طفلا كل 10 دقائق في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الصهيوني يقتل طفلا كل 10 دقائق في القطاع، وأوضح أن 70 بالمائة من شهداء العدوان على غزة هم أطفال ونساء.