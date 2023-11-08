وزارة الصحة: اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة الذي يهدف إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بصحة السكان.

جاء في بيان لمصالح سايحي، أنّه تم اعتماد هذا المشروع من قبل "فريق العمل المكلف بالاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية والجهات المعنية وبدعم من المنظمة العالمية للصحة بهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بصحة السكان وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأفيد أنّه "منذ عام 2021، تم الوصول إلى عدة مراحل في ورشات التشاور والمصادقة، أبرزها إعداد الإطار القانوني، إشراك الأطراف المعنية في ورشة عمل للتشاور، المصادقة على الاستبيانين المتعلقين بالسياق الاستراتيجي للصحة الرقمية في الجزائر وتطوير الاستراتيجية الوطنية الأولية للصحة الرقمية".

وتعتمد هذه الاستراتيجية على "تسهيل الولوج للخدمة الصحية بكل أريحية وسرعة التكفل بالمريض"، في وقت جرى "مناقشة الإجراءات والأنشطة المتخذة لتطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية" و"المراجعة والتقييم المالي الشامل لخطة العمل للفترة ما بين عامي 2023 و2027.