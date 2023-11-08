زيارة سفير دولة ليبيا للحماية المدنية الجزائرية وتكريم فرق الإنقاذ

استقبل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف رفقة الإطارات المركزية، بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل سعادة سفير ليبيا بالجزائر رفقة وفد من السفارة الليبية. لتكريم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة على إثر فيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية.

حيث استهلت الزيارة، بكلمة المدير العام، أين أعرب عن خالص شكره لسعادة السفير عن زيارته لقطاع الحماية المدنية، التي تعبر عن الأخوة والصداقة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة قدم المدير العام، خالص التعازي لعائلات الضحايا فيضانات درنة، معبرا عن مدى تأثر كافة البلاد وكذا القطاع على ما خلفته من خسائر مادية وبشرية، وعن تقاسم الأحزان مع إخواننا في ليبيا الشقيقة.

كما تطرق المدير العام إلى واجب الأخوة في تقاسم الأفراح والتألم عند الأوجاع، بمساهمة فرق الانقاذ الجزائرية في تقديم يد المساعدة لأشقائنا من الدفاع المدني الليبي والوقوف إلى جانبهم للتقليل من المصاب الجلل الذي ألم بدولة ليبيا، في عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الاوحال وفي البحر بدون كلل أو ملل وفقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

كما أعرب المدير العام على امتنانه وسعادته بهذه الزيارة لقطاعنا والتي تمنى من خلالها للجميع إلى إرساء تعاون متين بين مؤسستينا والوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق السلامة والأمن لمواطني بلدينا.

وهذا يضع السبل الكفيلة لمواجهة ودرء الأخطار والكوارث مهما كان مصدرها ونوعها التي تهدد حياة مواطنينا وممتلكاتهم وكذا وضع الآليات والوسائل المناسبة للتصدي لها والتقليل من حدتها وتأثيرها على حياة وأمن السكان.

كما ختم المدير العام كلمته بالترحم على إخواننا الفلسطينيين الشهداء في غزة الجريحة لما يتلقونه من إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم.

ثم استهل سفير دولة ليبيا الكلمة، حيث أثنى سعادة السفير على المساعدات الإنسانية المرسلة من طرف السلطات العليا للبلاد في اللحظات الأولى بعد الكارثة، ودعم وسند الجزائر حكومة وشعبا على إثر فيضانات درنة الأخيرة.

كم نوه سعادة السفير على دعم فرق الإنقاذ الجزائرية وعلى الاحترافية العالية، والمشاركة الفعالة في عمليات الاغاثة والإنقاذ في مدينة درنة الليبية وعلى الإضافة المقدمة من طرف الفرق الجزائرية التي أبانت على احترافية وشجاعة عالية في أداء مهامها في ظروف جد صعبة.

وفي الأخير قام سعادة السفير بتكريم كل فرق الإنقاذ الجزائرية الفريق الاول والثاني المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ معبرا عن خالص امتنانه وشكره للدولة الجزائرية ولقطاع الحماية المدنية.

واختتمت الزيارة، بالقيام زيارة مختلف الفرق المختصة والتخصصات في قطاع الحماية المدنية وكذا العتاد المستعمل في مختلف التدخلات.