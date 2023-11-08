إحباط محاولة إدخال قرابة 7 قناطير مخدرات من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير (12) قنبلة تقليدية الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى وكذا مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف خلال عملية تمشيط بتندوف، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 02 إلى 07 نوفمبر 2023، في كامل التراب الوطني، أضاف البيان، أنه مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (67) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(88) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (327132) قرص مهلوس.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، (227) شخصا وضبطت (26) مركبة و(204) مولدا كهربائيا و(65) مطرقة ضغط و(09) قناطير من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (37) شخصا آخر وضبط (27) بندقية صيد و(12973) لتر من الوقود و(145) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(03) قناطير من مادة التبغ و(26025) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تم توقيف (199) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.