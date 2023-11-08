إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

دعت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وجاء في بيان الوزارة أنه "نظرا لتأخر سقوط الأمطار في ربوع وطننا المفدى، وإحياء لسنة المصطفى ﷺ الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف: ﴿خَرَجَ إلى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وقَلَبَ رِدَاءَهُ، وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ﴾ البخاري ومسلم، ودعا الله تعالى:﴿اللَّهمَّ اسقِنا غيثًا مغيثًا مريئًا مريعًا نافعًا غيرَ ضارٍّ عاجلًا غيرَ آجلٍ﴾ صحيح، أبو داود وابن ماجة؛ فإن وزارة الشؤون الدينية تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".

كما تدعو الوزارة إلى التأدب بآدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل.