إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة

أنهى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية البروفيسور مراد قريشي بحر هذا الأسبوع، مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة، وجاء هذا القرار على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الإقامة الجامعية منذ الدخول الجامعي من طرف فروع الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين والحركة الوطنية للطلبة الجزائريين.

هذا وقد تم تعيين رئيس مصلحة الإطعام قرفي شريف محمد خلفا له، حيث شغل قبل 3 سنوات مديرا للإقامة الجامعية اسبنطوط احمد.

وقد تم تنصيب المدير الجديد، بحضور نواب المدير المكلفين بالموارد البشرية والصفقات ورؤساء المصالح للإقامة الجامعية حمون فاطمة وكذا الشريك الاجتماعي للعمال سناباس.