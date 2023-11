La loi de finances rectificative publiée au Journal officiel

La loi de finances rectificative de l'année 2023 (LFR) a été publiée au dernier Journal officiel (JO) n 70.

Il s'agit de la loi n 23-15 du 5 novembre 2023 portant loi de Finances rectificative de l'année 2023 signée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette loi, adoptée en octobre dernier par les deux chambres du Parlement, comprend la prise en charge des dépenses ordinaires supplémentaires liées essentiellement aux mesures visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le programme d'investissement public au profit de certaines wilayas.

Le texte prévoit une hausse des recettes budgétaires de l'Etat de près de 13%, pour atteindre près de 9.000 milliards (mds) de DA, et une augmentation des dépenses à plus de 14.700 mds de DA (+6,7%).

La LFR prévoit également une hausse des recettes exceptionnelles à 1.410 mds de DA, dont 848 mds de DA proviennent de Sonatrach et 400 mds de DA des dividendes de la Banque d'Algérie.

La loi de finances rectificative s'attend aussi à une hausse des exportations de biens, qui devraient atteindre en 2023 une valeur de 52,8 mds de dollars, soit une augmentation de 6,5 mds de dollars par rapport aux projections de la Loi de finances 2023.

Quant aux importations de biens, elles devraient atteindre 41,5 mds de dollars (+12,5%).

Ces données ont été établies sur la base d'un prix de référence (fiscal) du baril de pétrole brut à 60 dollars et du prix du marché du baril de pétrole brut à 70 dollars.

S'agissant de la croissance économique, il est attendu une croissance de 5,3% en 2023, contre 4,1% prévue dans la loi de finances initiale pour 2023, tirée principalement par le secteur des hydrocarbures (+6,1%).

La croissance du PIB hors hydrocarbures se situe, quant à elle, à 4,9% dans la LFR 2023.