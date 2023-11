Témoignage choquant d’une infirmière américaine revenue de Gaza

L’infirmière américaine Emilie Callahan, qui travaille pour l’organisation « Médecins sans Frontières », revenue récemment de Gaza est revenue sur les conditions de vie dans l’enclave de Gaza bombardée pour le deuxième mois consécutif par l’armée sioniste.

Dans une déclaration qu’elle a faite à la chaine américaine CNN, Emilie Callahan déclare : "En un clin d'œil. Mon cœur est à Gaza. Je me réveille tous les matins, j'envoie un SMS et je demande : Êtes-vous en vie ? Et tous les soirs avant de m'endormir, j'envoie un autre message qui dit : Êtes-vous en vie ?"

Emilie Callahan a passé 26 jours à Gaza et est rentrée le weekend dernier.

Dans cette interview, elle revient sur les conditions de vie sur place, la catastrophe humanitaire, sur le personnel médical avec lequel elle a travaillé « Ce sont des héros. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ont décidé de rester derrière ».

Cette interview a suscité un tollé sur les réseaux sociaux après que l’infirmière a parlé de l’état dramatique dans la bande de Gaza encerclée et bombardée au quotidien par l’armée sioniste.