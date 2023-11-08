الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9.

وحسب بيان نشر اليوم الأربعاء فإن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة المسيرة بـ"أعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

وتابع ذات البيان "إن القوات المسلحة تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية، إن التحركات المعادية لن تثنينا عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".