قندوسي يواصل التألق ويسجل في شباك الأهلي(فيديو)

يواصل متوسط الميدان أحمد قندوسي تألقه في الدوري المصري هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف.

وواجه قندوسي، اليوم الأربعاء، رفقة نادي سيراميكا عملاق الكرة المصرية الأهلي في إطار الجولة السادسة.

ورغم الخسارة في الدقيقة الأخيرة (2-1)، تمكن اللاعب الجزائري من تسجيل هدف ناديه الوحيد بطريقة جميلة وذلك بتسديدة يسارية سكنت شباك الشناوي.

للتذكير انضم ابن مدينة سعيدة إلى نادي سيراميكا على شكل إعارة قادما من النادي الأهلي، وذلك بسبب التهميش الذي تعرض له من المدرب السويسري مارسيل كولر.

المستوى الكبير الذي يقدمه قندوسي واحتلاله وصافه هدافي الدوري، جعل العديد من جماهير الأهلي تحمل المدرب كولر مسؤولية عدم بروز اللاعب السابق لوفاق سطيف الموسم الماضي.