Accomplissement de Salat El-istisqa samedi prochain

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé, mercredi dans un communiqué, à l'accomplissement de Salate El-istisqa, samedi prochain à partir de 09:00.

"Suite au retard des précipitations dans différentes régions du pays, et conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL), le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs appelle tous les citoyens à prendre part à Salate El-istisqa qui sera accomplie le samedi 27 Rabie Al-Thani 1445, correspondant au 11 novembre 2023, à partir de 09:00", lit-on dans le communiqué.

Cette prière est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui s'accomplit en deux unités de prières (Rak'ah).

Le ministère a incité les citoyens à "se repentir auprès du Tout-Puissant, à maintenir intacts les liens de parenté, à intensifier les bonnes actions à donner l'aumône aux pauvres et aux nécessiteux, dans l'espoir que Dieu, Tout-Puissant nous gratifie de Ses bienfaits".