ولاية الجزائر: مخطط مؤقت لتحويل حركة المرور

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا مؤقتا لتحويل حركة المرور ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك بمناسبة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى لسباق الدراجات للولاية، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن "شرطة العاصمة تعلم سواق المركبات ومستعملي الطريق عن وضع مخطط مؤقت لتحويل حركة المرور، ابتداء من يوم غد الخميس 09 نوفمبر 2023 (08:30) صباحا وإلى غاية صباحا إلى غاية يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00 زوالا، وذلك بمناسبة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى لسباق الدراجات لولاية الجزائر".

ووفقا للمخطط الذي وضعته مصالح أمن ولاية الجزائر--يضيف البيان-- سيتم "يوم غد الخميس من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا غلق طريق من جهة واحدة بنهج هواري بومدين بمدينة سيدي عبد الله مع تحويل حركة المرور للجهة المقابلة بنفس الطريق".

كما سيتم يوم الجمعة من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا "غلق الطريق من الساحة العمومية وسط مدينة بئر توتة إلى الحاجز الأمني المؤدي إلى الطريق السريع الجزائر- البليدة".

وسيتم أيضا "تحويل حركة المرور من نهج علي بوحجة من الجهة الغربية نحو شارع بودلة رمضان المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 01، مع تحويل حركة مرور المركبات القادمة من حي 1680 مسكن والسوق البلدي لبئر التوتة إلى شارع علي بوحجة باتجاه جسر سيدي أمحمد".

كما يشير المخطط إلى "غلق الطريق من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة إلى غاية الملعب البلدي لزرالدة شارع أول نوفمبر وتحويل حركة المرور من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة نحو المركب السياحي لزرالدة الرمال الذهبية".

أما يوم السبت من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا فسيتم "غلق الطريق من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة إلى غاية الملعب البلدي لزرالدة (شارع أول نوفمبر مع تحويل حركة المرور من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة نحو المركب السياحي لزرالدة الرمال الذهبية"، وفقا للمصدر ذاته.