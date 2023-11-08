الرابطة الأولى: الجولة السادسة تجرى دون جمهور

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس"، والمقررة يومي الجمعة 17 نوفمبر والسبت 18 نوفمبر، حسب بيان نشرته الهيئة الكروية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

وذكرت الرابطة المحترفة بقرارها إجراء جميع اللقاءات بدون حضور جمهور، إلى إشعار آخر.

وبعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الفارط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى عدوان صهيوني وحشي، تعود البطولة الوطنية مجددا نهاية هذا الأسبوع بإجراء الجولة الخامسة يومي الجمعة 10 والسبت 11 نوفمبر.

برنامج الجولة السادسة :

الجمعة 17 نوفمبر :

شباب قسنطينة - نجم مقرة 15:00

مولودية البيض - اتحاد سوف 15:30

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 18:00

مولودية وهران - اتحاد خنشلة 16:45

السبت 18 نوفمبر :

نجم بن عكنون - نادي بارادو 15:00

جمعية الشلف - وفاق سطيف 17:00

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 18:00

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 19:00.