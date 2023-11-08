رابطة باتنة ترفض تسليم أهلي البرج إجازات اللاعبين

رفضت رابطة باتنة الجهوية لكرة القدم، اليوم، تسليم فريق أهلي البرج إجازات اللاعبين الخاصة بفئتي أقل من 17 سنة و19 سنة، وذلك إلى غاية تسديد ديون اللاعب السابق للنادي محمد الصالح رشراش المقدّرة بملياري سنتيم، استنادا لقرار غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقد تنقل الكاتب العام للأهلي، نهار اليوم الأربعاء، إلى مقر رابطة باتنة، أملا منه في سحب إجازات اللاعبين، تحسبا لانطلاق المنافسة الرسمية المقرّرة، السبت المقبل، لكنّه تفاجأ برفض مسؤولي رابطة باتنة تسليمه الإجازات، ما يجعل مباراة الجولة الأولى لـ"الكابا" مهدّدة بعدم اللعب.

وكانت اللجنة المسيّرة المؤقتة لأهلي البرج بصدد التحضير لخوض المباراة الرسمية الأولى للفريق أمام المضيف شباب الزوي بتشكيلة أقل من 19 سنة بعد أن فشلت في إيجاد كلّ لرفع عقوبة المنع من الانتداب بسبب قرار لجنة النزاعات التابعة للفاف وغرفة النزاعات للفيفا بعد الشكاوى التي تقدّم بها عدد من اللاعبين السابقين لـ "الكابا".