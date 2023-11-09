تصاعد التوتر بين غوتيريش والكيان الصهيوني

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتهاما جديدا لحكومة الكيان الصهيوني، بارتكاب أخطاء في عمليتها العسكرية في غزة. وشدد غوتيريش على أن وقائع الحرب في غزة، لا تدعم موقف الاحتلال على الإطلاق أمام الرأي العام.

وقد تعرّض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرًا للإذلال من قبل الاحتلال الصهيوني لأنه ذكر حقيقة بديهية حين أبدى ملاحظة بأن هجوم حماس في 7 أكتوبر "لم يحدث من فراغ". وكان غوتيريش يلفت انتباه العالم إلى سجل الكيان الطويل من الاستفزازات الإجرامية الشديدة في فلسطين المحتلة التي تحدث منذ أن أصبحت القوة المحتلّة بعد حرب 1967.