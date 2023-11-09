أسعار النفط ترتفع

صعدت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، رغم مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام، ولاسيما في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.33% إلى 75.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 79.83 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس، سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في 3 أشهر وجرى تداول عقود "برنت" دون 80 دولارا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي الأربعاء عند 75.33 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.65%، فيما سجل خام "برنت" عند 79.54 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.55%.