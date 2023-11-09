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حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بعدة ولايات

9 نوفمبر 2023 ()
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أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن الحركة شملت ترقية خمسة عشر إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الإدارة المحلية والتقنين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات.

كما تم تحويل سبعة أمناء عامين نحو ولايات أخرى إنهاء مهام ستة أمناء عامين بالولايات. وأضاف البيان أن هذه الحركة التي تأتي عقب تلك التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين تهدف إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لاسيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة.

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