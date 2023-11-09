وزارة الطاقة تضع آخر لمسات منجم واد أميزور

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين" فانغ شانغ.

جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، وإطارات من الوزارة، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية (Western Mediterranean Zinc WMZ) المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، بالإضافة الى المدير العام والمدير التقني لشركة تيرامين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار وضع اللمسات الأخيرة للانطلاق الفعلي في مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع سونارام وشركة تيرامين في هذا المشروع، كما بحث الطرفان سُبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا، بالنظر الى مستوى العلاقات والثقة التي تربط المُجمعين.

وفي هذا الإطار، جدد وزير الطاقة والمناجم، تأكيده على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، كما أشار الى الآثار الإيجابية العديدة المُنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة او ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، لما سينجر عليه من خلق العديد من فرص العمل المحلية، والتكوين، وتطوير الصناعة المنجمية التحويلية وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وكله، يُضيف الوزير، في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل تطوير الاستثمار المنجمي وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، أعرب فانغ شانغ، عن ارتياحه التام، للمُستوى المُحرز بهذا المشروع، وأكد عزم شركة" تيرامين"، على جعله نموذجا مرجعيا في هذا المجال، من خلال تجسيده، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة، وكذا مشاركتها المسؤولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وخلق مناصب للشغل بالاعتماد على التكوين المستمر.