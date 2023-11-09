انطلاق بيع تذاكر "الكان"

أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن بدء إطلاق تذاكر كأس إفريقيا للأمم 2023، التي ستقام بكوت ديفوار في الفترة من 13 جانفي وحتى 11 فيفري 2024.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم بعد غد السبت.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس إفريقيا للأمم، التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 8 و24 دولار.

وتشهد نهائيات كأس إفريقيا المقبلة مشاركة 24 منتخبا، وتقام نهائياتها في ستة ملاعب تتواجد في خمس مدن.

وتعتبر هذه النسخة الـ34 من المنافسة القارية، وهي الثانية التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الاستضافة الأولى التي كانت في عام 1984، وفازت الكاميرون بلقبها للمرة الأولى.