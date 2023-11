lancement de la marque chinoise "Chery" en Algérie

La marque chinoise "Chery" a officiellement lancé ce jeudi, la commercialisation de ses véhicules en Algérie, en présence du ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique et du ministre du Commerce et de la promotion des exportations.

La société Auto Leader Company a annoncé lors d’une conférence de presse le lancement officiel de la marque Chery en Algérie.

La société a indiqué que 7 modèles de la marque chinoise seront commercialisés en Algérie avant la fin de 2023, cela comprend des modèles adaptés aux exigences du marché algérien à des prix compétitifs à partir de 199 millions de centimètres.

Les types commercialisés en Algérie sont : Tiggo 7 avec deux modèles/Tiggo 2 Pro à 199 millions de centimètres/Tiggo4 avec trois modèles/Tiggo 8 Pro à 539 millions et 900 mille centimètres.

Le ministre de l’Industrie a confirmé que ces véhicules seront accessibles à la classe moyenne et seront commercialisés via un réseau de distribution présent dans 30 wilayas dans un premier temps.

Aoun a ajouté que les véhicules "Chery" seront montés ici en Algérie à Bordj Bou Arreridj à partir de l’année prochaine, précisant que l’usine vise à produire 24000 voitures par an et que les services après-vente sont prioritaires dans le cahier des charges.