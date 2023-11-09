الجنائية الدولية .. كولومبيا تدعم الجزائر

أعلن الرئيس الكولمبي، بيترو غوستافو، دعم بلاده للشكوى التي قدمتها الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني بتهمىة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكتب الرئيس الكولومبي على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "إكس": "ستساهم جمهورية كولومبيا في الشكوى التي قدمتها جمهورية الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد السيد بنيامين نتنياهو وذلك بسبب المذبحة التي ارتكبها بحق الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني".

وأضاف غوستافو: "سيجتمع وزير خارجية كولومبيا غدا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وبمبادرة من المجتمع المدني ومجموعة من المحامين تم تقديم شكوى جماعية، بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ"الإبادة الجماعية وجرائم أخرى" التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ناشد، الاثنين الماضي، كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.