الفاف تصدر قرارا بشأن مالك وبهلول

قرر أعضاء المكتب الفدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، معاقبة علي مالك رئيس رابطة كرة القدم للهواة، وعمار بهلول رئيس الرابطة الجهوية لعنابة بالإيقاف الفوري إلى غاية انعقاد موعد الجمعية العامة المقبلة للفاف.

وجاء القرار، عقب التجاوزات والخروقات القانونية التي سجلها المكتب الفدرالي على مستوى الرابطتين، حيث تم إصدار قرار بمنع علي مالك من دخول مبنى الرابطة.

وقد تم إسناد تسيير الرابطة الوطنية للهواة إلى لجنة من الإتحادية يشرف عليها عضو المكتب الفدرالي أحمد خرشي، فيما شكلت الإتحادية لجنة للتدقيق في حسابات رابطة الهواة، بينما تم إسناد تسيير رابطة عنابة الجهوية إلى رضا مكفى والياس جندي إلى جانب الأمين العام لرابطة عنابة الجهوية إلى حين ظهور نتائج لجنة التدقيق في حسابات وتسيير الرابطة.

كما أكد المكتب الفدرالي في اجتماعه عن وجود لجنة تفتيش على مستوى الفاف تشرف عليها الجهات المختصة.

وقد تم اعتماد، خلال اجتماع المكتب الفدرالي، قانون كأس الجزائر والإجراءات القانونية للمرحلة الثانية من التسجيلات، إلى جانب القانون الداخلي للجان المختصة والمخطط التنظيمي الجديد للفاف، بينما حرص المكتب الفدرالي على تذكير كل الأندية بأن الفاف سيطبق حرفيا ما ورد في نشرتي الفيفا 1628 و 1943 فيما يتعلق بإلزامية الأندية على تسديد ديون اللاعبين بعد صدور قرارات اللجان المختصة .

وتعتزمالفاف، بعد قرار المكتب الفدرالي، مراجعة قانون اللاعب والمدرب، وإعادة تفعيل مديرية مراقبة التسيير والتمويل، والخيئة المختصة بمنح إجازة النادي المحترف، وإيداع الأندية لأموال ضمان، فضلا على تطبيق شروط دفتر الأعباء المتعلق بالتسيير الداخلي للأندية بحذافيره.

ووافق المكتب الفدرالي على طلب العضو أحمد خرشي بالتنحي من على رأس لجنة التحكيم للتفرغ لمهامه الجديدة على مستوى لجنة التدقيق الداخلية.

وتم تكليف عضوي المكتب الفدرالي، الأستاذين لتحضير القانون الأساسي الجديد للفاف وجعله متطابق مع قوانين الجمهورية والقانون الأساسي للفيفا.

كما تم إشعار أعضاء المكتب الفدرالي بالوضعية المالية الصعبة للفاف، إلى جانب الديون التي خلفها الرئيس السابق للإتحادية وورثها عليها الرئيس الحالي خلال عملية تسليم واستلام المهام بينهما، في حين فتح المكتب الفدرالي الباب لقدوم ممولين جدد .

وفي الوقت الذي استحسن فيه المكتب الفدرالي تقدم أشغال مركز تلمسان التي توقفت فيه الأشغال منذ 2021، وإعادة تهيئة مركز سيدي موسى والثناء على جهود المدير الجديد لامركز، تم حل رسميا الشركة ذات المسؤولية المحدودة للفاف التي تم إنشاءها في وقت سابق لمتابعة المركز الجهوي بتلمسان.

وقرر المكتب الفدرالي إنشاء جمعية خيرية باسم الإتحادية للوقوف بجانب أفراد العائلة الكروية.

وكلف المكتب الفدرالي رابطة بشار الجهوية بالإشراف على تحضير جمعية عامة انتخابية على مستوى رابطة تندوف الولائية، بينما دعا المكتب الفدرالي كل الرابطات الجهوية على مرافقة الولايات الجديدة في مهمة إنشاء رابط رابطاتها الولائية لكرة القدم.