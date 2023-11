Crimes de guerre à Gaza: La Colombie soutiendra une plainte de l'Algérie auprès de la CPI

Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé le soutien de son pays à une plainte de l’Algérie devant la Cour pénale internationale contre l’entité sioniste pour crimes de guerre à Gaza.

"la République de Colombie contribuera à répondre à l'appel de la République d'Algérie à intenter une action en justice auprès de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ses crimes de guerre et ses massacres commis contre les enfants, les civils et le peuple palestinien" a-t-il déclaré sur twitter.

Il a également indiqué que « le ministre des Affaires étrangères de la Colombie rencontrera demain le procureur de la Cour pénale internationale ».

Une plainte collective a été déposée auprès de la Cour pénale internationale, par la société civile et un groupe d’avocats, pour "génocide et autres crimes" commis par l’entité sioniste depuis le 7 octobre à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Le président algérien avait appelé, lundi dernier, les défenseurs des droits de l'homme à porter plainte devant la Cour pénale internationale contre l'occupation en raison des crimes qu'elle commet contre le peuple palestinien à Gaza.