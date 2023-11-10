"اللحوم المستوردة ستكون في الأسواق قريبا"

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، أن اللحوم المستوردة ستكون متوفرة في الأسواق في ظرف أيام بعد استكمال الإجراءات، مؤكدا منح المصالح المختصة 28 رخصة لاستيراد اللحوم من أجل ضبط أسعارها في السوق الوطنية.

أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، الحاج سفيان بحبو، في تصريح لـ "الخبر"، أن المصالح المختصة منحت 28 رخصة لاستيراد اللحوم، مؤكدا غياب حصة محددة لعدد المستوردين، باعتبار أن الملفات المودعة تم دراستها والبت فيها في آجال سريعة، مع منح التسهيلات اللازمة لتسوية المشاكل المطروحة، مثمنا في هذا السياق جهود وزارتي الفلاحة والتجارة اللتان فتحتا أبوابهما لاستقبال ممثلي الفيدرالية والتكفل بانشغالات المتعاملين لتجسيد عملية الاستيراد على أكمل وجه، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول.

وأضاف المتحدث أن اللحوم المستوردة ستكون في الأسواق في ظرف أيام بعد إجراء بسيط ينتظر تسويته، خلال هذه الأيام، لتنطلق عملية الاستيراد كون المشاورات تمت مع الممونين، متمنيا توفير وزارة النقل البواخر لنقل البضاعة في أقرب الآجال، مشيرا أن الكميات المستوردة ستكون حسب الاحتياجات لضبط الأسعار وضمان الوفرة، كون العملية كانت متوقفة منذ سنوات، وأن الأسعار ستتراوح ما بين 1200 و1300 دينار للكيلوغرام في القصابات.

وأكد بحبو أن الهدف هو توفير اللحوم للمستهلك، لاسيما خلال شهر رمضان، بكميات كافية وترك الفرصة له لاقتناء اللحوم المحلية أو المستوردة بكل حرية، مضيفا أن التموين سيكون من أوروبا بلحوم بالعظام، ثم من أمريكا الجنوبية من دون عظام المغلفة ومنزوعة الهواء في صناديق كارتونية. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم أن الدولة وفرت كل الإمكانيات اللازمة لتغطية النقص المسجل في اللحوم، وضمان احتياجات المستهلك وتجسيد عملية الاستيراد في أحسن الظروف.