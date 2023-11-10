نادي بارادو يتصدر مؤقتا

ارتقى نادي بارادو إلى صدارة الرابطة المحترفة الأولى التي استأنفت بعد توقف قارب الشهر بسبب الأحداث في غزة، حيث أجريت مساء اليوم الجمعة الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة.

وأكد شبان الأكاديمية انطلاقتهم الموفقة محققين ثالث فوز في الموسم، حيث تجاوز العاصميون هذه المرة مولودية وهران بهدف مقابل صفر سجله كوحيلي في الدقيقة 15.

ورفع "الباك" رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظرا استكمال مقابلات الجولة غدا السبت.

في مقابلة أخرى شهدت مهرجانا من الأهداف وتقلبات كثيرة عاد شباب قسنطينة بفوز ثمين من تنقله إلى واد سوف لموجهة الاتحاد المحلي بنتيجة 4-3.

وافتتح الضيوف النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق بن شاعة قبل أن يعدل المحليون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق باسو، وتقدم الاتحاد السوفي في الدقيقة 51 عن طريق رحماني ثم عدل الشباب في الدقيقة 56 عن طريق ديب، وتواصلت الإثارة بتقدم جديد للمحليين عن طريق لعلاونة في الدقيقة 61 ثم عدل "السنافر" مجددا عن طريق ديب في الدقيقة 74، لتأتي الدقيقة 89 بهدف الفوز لأبناء مدينة الجسور المعلقة عن طريق طمين.

وبهذا يحقق عبد القادر عمراني انطلاقة موفقة مع شباب قسنطينة الذي رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد الصاعد الجديد عند النقطة الرابعة.

في قمة الجولة، حقق وفاق سطيف فوزا ثمينا على حساب شبيبة القبائل بهدف وحيد جاء في الدقيقة 90 عن طريق المدافع عقون.

ورفع السطايفية رصيدهم إلى النقطة السادسة فيما يبقى "الكناري" بسبع نقاط.

في قمة أخرى احتضنها ملعب 5 جويلية بعد إعادة افتتاحه، حسم اتحاد الجزائر الداربي العاصمي الذي جمعه بشباب بلوزداد في الوقت القاتل، حيث تقدم حامل اللقب في الدقيقة 62 عن طريق وامبا قبل أن يعدل الاتحاد سريعا في الدقيقة 64 عن طريق كانو، ثم وقع بن زازة هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

هذه النتيجة تجعل الناديين يتساويان في الرصيد بست نقاط لكل منهما من أربع مواجهات في انتظار خوض الناديين مقابلتهما المتأخرة هذا الأربعاء، حيث يتنقل أبناء سوسطارة لمواجهة الوفاق السطايفي ويواجه أبناء العقيبة نادي بارادو على ملعب الدار البيضاء في العاصمة.