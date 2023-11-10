بلماضي يبعد بن رحمة ويعيد وناس وبن طالب

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل الدخول في تربص تحسبا لمواجهتي الصومال وموزمبيق في إطار تصفيات مونديال 2026.

وشهدت القائمة بعض التغييرات مقارنة مع التربص الماضي كان أبرزها الغياب المتوقع لجناح ويست هام سعيد بن رحمة نظرا لمستواه المتواضع رفقة "الخضر" إضافة إلى حادثة تلاسنه مع المدرب الوطني خلال مقابلة مصر الماضية.

وإضافة إلى بن رحمة لم يستدعي بلماضي لوصيف، زرقان، قادري، بوعناني وبلومي، فيما عاد آيت نوري في الدفاع، بن طالب في الوسط، أما في الهجوم أعاد "الكوتش" لاعب السد القطري بغداد بونجاح وجناح ليل الفرنسي آدم وناس بعد غياب طويل.

ويفتتح المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال هذا الخميس على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة، قبل التنقل إلى الموزمبيق لمواجهة المنتخب المحلي يوم 19 نوفمبر الحالي.

قائمة "الخضر":

حراسة المرمى: مانديرا، زغبة، بن بوط

الدفاع: عطال، قيتون، آيت نوري، لعروسي، ماندي، توقاي، بن سبعيني، توبة

الوسط: بن طالب، فغولي، عوار، شايبي، زروقي، بوداوي

الهجوم: محرز، وناس، عمورة، غويري، بونجاح، سليماني