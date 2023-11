Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu 23 joueurs en prévision du prochain stage des Verts et des rencontres contre la Somalie, le jeudi 16 novembre 2023 au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger (17h00), et du Mozambique le dimanche 19 du même mois au stade national de Maputo (Zimpeto) (14h00, heure algérienne), et ce dans le cadre des 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 – Zone Afrique.