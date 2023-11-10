الصليب الأحمر: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

حذّر الصليب الأحمر الجمعة من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، “وصل إلى نقطة اللاعودة”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها وزّعت في الأيام الأخيرة إمدادات حيوية على المنشآت الطبية في أنحاء غزة، ورأت “مشاهد مروعة أصبحت الآن أسوأ بسبب تصاعد الأعمال القتالية”.

وأضافت أن ذلك أثر بشكل كبير على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحق خسائر فادحة في أرواح المدنيين والمرضى والطواقم الطبية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان “إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر”.

وقال وليام شومبورغ، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في بيان الجمعة إن “الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة أصبح لا يحتمل ويجب أن يتوقف”.

وتابع “حياة الآلاف من مدنيين ومرضى وطواقم طبية معرضة للخطر”.

وأشارت اللجنة إلى أن مستشفيات الأطفال لم تسلم من أعمال العنف، بما فيها مستشفى النصر الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال القتالية ومستشفى الرنتيسي الذي أجبر على وقف عملياته.

وأضافت “إن شريكنا، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يعمل بلا توقف من أجل تمكّن مستشفى القدس من مواصلة عملياته فيما تنفد منه المستلزمات الضرورية وسط الأعمال العدائية المتصاعدة”.

أما مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة والذي تعرض لقصف جوي الجمعة قال مديره إنه أسفر عن استشهاد 13 شخصا، فليس مكتظا بالمرضى فحسب بل يؤوي الآن آلاف العائلات النازحة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر “أي عملية عسكرية في محيط المستشفيات يجب أن تأخذ في الاعتبار وجود مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وتابعت “قواعد الحرب واضحة. المستشفيات مرافق تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي”.