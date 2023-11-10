بن قرينة: عملية طوفان الأقصى حققت إنتصارا للمقاومة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم الجمعة بوهران أن عملية "طوفان الأقصى حققت إنتصارا للمقاومة لفلسطينية وهزيمة إستراتيجية للكيان الصهيوني و من معه..."، مشددا خلال تدخل له في تجمع لمناضلي الحزب بوهران في إطار المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم و تأمين المستقبل، على أن الكيان الصهيوني "لن يستطيع محو أثار معركة طوفان الأقصى مهما حاول التغطية عليها بإنتقاماته الوحشية من الأطفال والنساء...".

و قال بن قرينة أن "السابع أكتوبر 2023 شبيه بأول نوفمبر 1954 و أن فلسطين تخرج من جديد أجيال يتحقق على يدها النصر ودحض الاحتلال".

و اضاف مسؤول حركة البناء الوطني "أننا كجزائريين من أكثر شعوب العالم فهما للشعب الفلسطيني، الذي يجدد اليوم السير على خطوات ثورة نوفمبر المجيدة بكل عزم ووعي وثبات نحو تحرير فلسطين"، مضيفا بالقول "إن شاء الله هذه هي بداية للهجرة المعاكسة لقطعان الكيان الصهيوني".

كما عبر عن اعتزازه بموقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا لمقاضاة الكيان المحتل بسبب جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني.