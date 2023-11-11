رئيس بوليفيا السابق يطالب بلاده بدعم الجزائر

طالب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بلاده بدعم رفع دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب موراليس على "إكس"، مساء الجمعة، أن "الأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الصهيونية في فلسطين. والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى".

وأضاف موراليس: "نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين. هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية".

والاثنين، ناشد الرئيس تبون الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الصهيوني بسبب ما يرتكبه من "جرائم" ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال تبون في خطاب متلفز: "وأنا أمام رجالات القانون اليوم، أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

والخميس، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في منشور عبر "إكس": "إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب".

وأشار إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع الجمعة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.