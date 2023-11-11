تحديد موعد عودة الجماهير إلى المدرجات

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تمكين الجماهير من العودة إلى مدرجات الملاعب، بعدما تم استئناف المنافسة دون حضور المشجعين.

وحسب مصدر عليم، فإن المباريات المتأخرة للرابطة الأولى المقررة الثلاثاء المقبل ستجري دون حضور الجمهور، في حين أن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الصومالي في إطار الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 المقررة بملعب نيلسون مانديلا ستجري بحضور الجمهور.

عودة الجماهير الجزائرية إلى مدرجات الملاعب لإعادة الروح المفقودة خلال مباريات الاستئناف مقررة، رسميا، اعتبارا من الجولة المقبلة، وتحديدا بداية من 17 نوفمبر، بعد إجراء المنتخب الوطني لمباراته أمام الصومال يوم الخمس 16 نوفمبر.

وسيشمل قرار عودة الجماهير كل الأقسام وكل الفئات.