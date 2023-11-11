قرار جديد من الفاف بخصوص العقوبة الآلية

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلغاء عقوبة الإيقاف الآلية للاعبين في مباراة واحدة والمتعلقة بالاحتجاج على قرارات الحكام.

وخلص المكتب الفدرالي في اجتماعه الأخير أن احتجاج اللاعبين على قرارات الحكام يحمل، عقب تلقي البطاقة الصفراء، عقوبة مضاعفة في حق اللاعب، وهي الإيقاف الآلي في المباراة المقبلة والغرامة المالية.

وعليه، فقد قرر المكتب الفدرالي إلغاء عقوبة الإيقاف الآلي في مباراة واحدة في حال تلقي أي لاعب إنذارا بسبب احتجاجه على قرار حكم المباراة، والاكتفاء فقط بالغرامة المالية، على أن يدخل القرار الجديد حيز التطبيق فورا واعتبارا من المباريات المقبلة لكل البطولات.