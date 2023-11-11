سيدي بلعباس : ضحية جديدة للقطار بحي "الروشي"

شهد المدخل الشمالي لمدينة سيدي بلعباس بعد ظهيرة يوم السبت حادثا أليما راح ضحيته رجل اربعيني مجهول الهوية ، وذلك بعد ان دهسه قطار نقل المسافرين القادم من وهران غير بعيد عن حي "الروشي" الكائن في الضاحية الشمالية للمدينة.

وكان أعوان الحماية المدنية قد تكفلوا بتحويل جثة الضحية صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية ، فيما فتحت الجهات الامنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث في انتظار تحديد هوية القتيل الذي اكتفت خلية الاتصال والاعلام التابعة لمديرية الحماية المدنية لسيدي بلعباس بالتأكيد على انتمائه لفئة العقد الرابع عند الحديث عن سنه.

ويأتي حادث يوم السبت ليعيد إلى الواجهة من جديد الخطورة التي يشكلها اختراق القطار لأكبر الأحياء المأهولة بالسكان بمدينة سيدي بلعباس قياسا بالعدد الهائل من الضحايا الذين سقطوا على مراحل متفرقة هناك منذ سنوات ، مع الاشارة إلى تأكيد السلطات كل مرة على بذلها لمجهودات لأجل وضع حد للاشكالية لكن من دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع الى يومنا هذا.



