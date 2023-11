Larbaoui nommé Premier ministre à la place de Benabderrahmane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, samedi, Nadir Larbaoui, Premier ministre, en remplacement de Aïmene Benabderrahmane, dont il a été mis fin aux fonctions, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Vu la Constitution, notamment son article 91 (alinéas 5 et 7), et en vertu du décret présidentiel 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442, correspondant au 30 juin 2021, portant nomination du Premier ministre, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé M. Nadir Larbaoui Premier ministre, en remplacement de M. Aïmene Benabderrahmane, dont il a été mis fin aux fonctions", lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a également "nommé Boualem Boualem, le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, au poste de Directeur de cabinet de la Présidence de la République par intérim", ajoute le communiqué.