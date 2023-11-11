تصريح العرباوي بعد استلام المهام (فيديو)

تسلم، مساء اليوم، نذير العرباوي مهامه كوزير أول خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان وأنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وعيّن نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة خلفا له.

وفي كلمة له وجه الوزير الأول نذير العرباوي الشكر لرئيس الجمهورية على ثقته السامية وعلى تشريفه بهذه المهمة السامية خدمة للوطن وللجزائر الجديدة .

وأكد الوزير الأول عزمه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الطموح، مؤكدا أن المواطن الجزائري فوق كل اعتبار.

كما وجه الشكر لكل الإطارات السامية وللوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان على تفانيهم في العمل وحرصهم على خدمة الوطن العزيز. وختم الوزير الأول كلمته بالترحم على شهداء الوطن.