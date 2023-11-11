بعجي: "توليت أصعب مرحلة منذ الاستقلال"

أدلى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني المنتهية ولايته، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت، بتصريحات لوسائل الأعلام على هامش افتتاح المؤتمر الحادي عشر للحزب.

وأكد بعجي أنه تقلد مهمة انتحارية حين كانت جبهة التحرير الوطني تشتم في الشوارع، مضيفا أنه وضع آنذاك ورقة طريق للخروج بالحزب من عنق الزجاجة.

وأضاف بعجي: "ثلاث سنوات أعتبرها أصعب فترة في تاريخ أمين عام جبهة التحرير منذ الاستقلال، الجميع يهاجم في الحزب وهناك من يحاول إدخاله للمتحف، علقت كل مشاكل البلاد على الأفلان لكن الحمد لله تجاوزنا مع فريق من المناضلين هذه الفترة الصعبة".

وتابع ذات المتحدث: "انتصرنا في التشريعيات، المحليات والتجديد النصفي لمجلس الأمة، كما حضرنا للمؤتمر بشكل ديمقراطي، وذلك ليس سهلا بامتلاك الحزب ربع مليون مناضل".

وختم بعجي: "أغادر وأنا راض، فرحة المندوبين وتقديرهم هي تاج فوق رأسي".