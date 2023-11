Chanegriha en visite officielle en République populaire de Chine

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, entame, à partir de samedi, une visite officielle en République populaire de Chine, dans le cadre du "renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement des liens d'amitié et de coopération" entre l'Armée nationale populaire et l'Armée populaire de libération chinoise, permettra aux deux parties d'"examiner les questions d'intérêt commun et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays", précise la même source.